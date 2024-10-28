Başakşehir - Eyüpspor maçında kazanan yok

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip Eyüpspor adına 28. dakikada Mame Thiam attı. Senegalli oyuncu, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.
Başakşehir'in golünü 59. dakikada penaltıdan Jerome Opoku kaydetti.
BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYETİ HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir 15 puana yükselirken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça çıkan Eyüpspor 16 puana ulaşmış oldu.
EYÜPSPOR, HATAYSPOR'LA KARŞILAŞACAK
Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış