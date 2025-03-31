Başakşehir, Eyüpspor'a üç attı

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Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Başakşehir oldu.

İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Başakşehir, 22. dakikada Ivan Brnic'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 26. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

BAŞAKŞEHİR, ÜÇ PUANI ÜÇ GOLLE ALDI

Başakşehir, 74. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle 2-1 öne geçti. Çağdaş Atan'ın ekibinde Yusuf Sarı, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

EYÜPSPOR, 44 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Eyüpspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.