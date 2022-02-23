Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda Süper Lig'de 46 puanla 3. sırada bulunan Medipol Başakşehir, 27. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Puan tablosunda 36 puanla 10. sırada yer alan ve Volkan Demirel ile inişli-çıkışlı bir grafik seyreden Karagümrük ise güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde olacak.

Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Başakşehir - Fatih Karagümrük maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.