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    Başakşehir-Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 19:30
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    29' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

    19' Fenerbahçe'de Mert Hakan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

    18' Gol... Başakşehir 1-0 Fenerbahçe (Ömer Ali)

    6' Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahasındaki şutu kornere çıktı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

    Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

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