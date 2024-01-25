Başakşehir - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları: Hakem yorumcuları son dakika penaltısına ne dedi Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i son dakika penaltısıyla yendiği karşılaşmanın tartışılan pozisyonlarını ünlü eleştirmenler yorumladı.

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Fenerbahçe'nin, Başakşehir deplasmanında son dakika penaltısıyla 1-0 kazandığı karşılaşmayı hakem yorumcuları değerlendirdi.

Mücadeleye sarı-lacivertlilerin bir verilen ve de bir verilmeyen penaltısı damgasını vururken deneyimli spor adamları, pozisyonları büyük bir titizlikle inceledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Batshuayi'nin pozisyonu penaltı mı?

"74. dakikada Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi'yle penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Bahattin Duran

Ba ayağını açıyor. Sonrasında dengesini kaybedip düşerken sol elini yere koyuyor. Pozisyon almak için ayağını Batshuayi'nin önüne koydu Ba, riskli bir hareket yaptı. Penaltı verilmesi için yeterli bir hamle değil. Riskli bir hamle ama penaltı için yeterli değil. Bir de topun elle buluşması var. Dengesi kaybolan Ba, elini yere koyuyor. Bu el, destek eli. Top destek eline geldi. Elden dolayı oyunun devam etmesi de doğru. Hakem kararı doğru.

Bülent Yıldırım:

Dengesi bozulan oyuncunun destek eline topun gelmesi penaltı değil. Ba, formayı güzel sündürse, uzattığı ayak Batshuayi'nin ayağına bassa, çevirip düşürse penaltıdan bahsedebiliriz. Bunun normal sınırlarda, zorlayıcı ancak hakem gibi değerlendirdiğim devam etmesi gereken pozisyon. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban:

İkili mücadele, penaltı yok. Başakşehirli oyuncunun ayağı kaydı ve top destek eline geldi. Doğal aksiyonun sonucu. Kimse ellerini arkadan bağlayarak yere düşmez."

Fırat Aydınus:

74. dakikada Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ba ile Batshuayi omuz omuza mücadele ederken Ba'nın ayağı kayıyor ve destek eli olduğu için penaltı olmaz. Faul olarak düşünülürse de ikili mücadeleden devam kararı çıkar.

Bünyamin Gezer:

İkili mücadelede oluşan kontaklardan dolayı bir düşme yaşanıyor. İki oyuncu da dengesini kaybediyor. Düştükten sonra da top eline gelmesin diye çekiyor elini. Burada penaltı falan olmaz.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"90. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?" sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle:

Bülent Yıldırım:

Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içeride. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok.

Deniz Çoban:

Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor.

Bahattin Duran:

Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış.

Erman Toroğlu:

Net penaltı. Bunun yorumu yok.

Fırat Aydınus:

Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda Başakşehirli Onur vücudunu genişletirken elle topa müdahale ettiği için penaltı kararı kesinlikle doğru.

Ahmet Çakar: