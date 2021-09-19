Başakşehir, Fenerbahçe'yi iki golle geçti

Başakşehir, Fenerbahçe'yi iki golle geçti

Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu.

Maça iki takım da temposuz başladı. Rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakip sahaya girmekte güçlük çekti.

Maçın 17. dakikasında sahneye çıkan Okaka, topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Başakşehir devre arasına 1-0 üstün gitti.

BAŞAKŞEHİR TEK GOLLE MAÇI ALDI

İkinci yarı da ilk yarı gibi temposuz başladı. İki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

Fenerbahçe beraberlik golü için yüklendiği esnada Başakşehir 89. dakikada Gulbrandsen ile farkı ikiye çıkardı. Bu golle maç 2-0 sona erdi.

Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini almış oldu.