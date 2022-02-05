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    Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup etti

    Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup etti

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 21:19
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    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırladı.

    Temposuz başlayan maçın ilk yarısında iki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

    İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına beraberlikle gitti.

    Başakşehir, Fenerbahçe yi mağlup etti #1

    BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE KAZANDI

    Maçın ikinci yarısı ilk yarıya nazaran daha tempolu başladı.

    61. dakikada sahneye çıkan Berkay, topu ağlarla buluşturdu ve Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir 1-0'lık skorla galibiyeti aldı.

    Bu skorla Başakşehir puanını 37'ye yükselterek averajla Fenerbahçe'nin önüne geçti.

    Başakşehir, Fenerbahçe yi mağlup etti #2

    Başakşehir, Fenerbahçe yi mağlup etti #3

    Başakşehir, Fenerbahçe yi mağlup etti #4


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