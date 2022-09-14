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- Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 14.09.2022 - 12:54
Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında evinde İtalyan devi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir gruptaki ilk maçında deplasmanda Hearts'ı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Fiorentina gruptaki ilk maçında Rigas Skola ile karşılaştı.İtalyan ekibi evinde oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir ile Fiorentina arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecabla bekleniyor.
Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan Başakşehir Lig'de oynadığı 5 maçta gol yemedi.Başakşehir 13 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.
Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği UEFA Konferans Ligi A grubu maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Cuadra Fernandez yönetecek.
Başakşehir - Fiorentina maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.