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    Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde evinde Fiorentina ile karşılaşacak.Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı..
    • 14.09.2022 - 12:54
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    Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında evinde İtalyan devi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir gruptaki ilk maçında deplasmanda Hearts'ı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

    Fiorentina gruptaki ilk maçında Rigas Skola ile karşılaştı.İtalyan ekibi evinde oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

    Başakşehir ile Fiorentina arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecabla bekleniyor.

    Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan Başakşehir Lig'de oynadığı 5 maçta gol yemedi.Başakşehir 13 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

    Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak?

    Başakşehir ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği UEFA Konferans Ligi A grubu maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Cuadra Fernandez yönetecek.

    Başakşehir - Fiorentina maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


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