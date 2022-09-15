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    Başakşehir - Fiorentina maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında Başakşehir, sahasında Fiorentina'yı ağırlıyor.
    • 15.09.2022 - 08:57
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    Başakşehir - Fiorentina maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

    Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Aleksic, B.Traore, Mounir, Okaka

    Fiorentina Terracciano, Venuti, Martinez, Igor, Braghi, Barak, Bonaventura, Amrabat, Kauame, Ikone, Artur


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