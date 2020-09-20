Başakşehir-Galatasaray - CANLI SKOR

Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Galatasaray, zorlu Başakşehir deplasmanında 3 puan arıyor.

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52' Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından içeri gönderdiği topu Demba Ba'dan önce kaleci Fatih kontrol etti.

50' İkinci yarıda Başakşehir topa daha fazla sahip oluyor.

49' Başakşehir'de Mbombo'nun sol kanattan yaptığı ortasını Belhanda kesti.

46' Başakşehir'de Crivelli ve Boli Bolingoli, Hasan Ali ve Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Başakşehir 0-1 Galatasaray

37' Visca'nın ara pasını savunmada Saracchi kesti.

31' Başakşehir'de İrfan Can'ın içeri ortaladığı topa Aleksic kafayı vurdu, şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

23' Başakşehir gole çok yaklaştı. Luyindama'nın yaptığı büyük hata sonrasında top Demba Ba'ya geldi. Demba Ba'nın şutunda son anda Marcao araya girdi ve tehlikeyi önledi.

19' Galatasaray'da Arda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Emre istediği gibi vuramadı.

16' Başakşehir'de Skrtel bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

14' Gol... Başakşehir 0-1 Galatasaray (Falcao)

13' Galatasaray penaltı kazandı.

5'Galatasaray'da Emre'nin sol kanattan yaptığı ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

4' Başakşehir'de Emre'nin hatalı pasıyla Demba Ba savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 2 maçı kazanan Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor.

İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Belhanda, Falcao