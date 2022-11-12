Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 14 haftasında karşı kaşrıya geliyor. İşte zorlu maçın merak edilen detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilenditen maçın detayları merak ediliyor.

Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. 24 puanlı iki takımdan Başakşehir averaj ile 2. sırada yer alırken Galatasaray 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Galatasaray bu maçlarda 4 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir sezon başlangıcı yapan Başakşehir ligde 2. sırada yer alırken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlamayı başardı.

Peki Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman?

Başakşehir - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak