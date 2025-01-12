Başakşehir - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 GALATASARAY

10' Keny, orta sahanın sağında Abdülkerim'e faul yaptı.

9' Opoku, orta alanda Osimhen'e faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

8' Başakşehir, kendi yarı alanının sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

6' Deniz Türüç, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

4' Yunus Akgün, orta alandan rakip kaleye doğru hızla top sürdü. Ceza yayı gerisinde savunmadan Opoku araya girerek topu kendi yarı alanının sol tarafından taca gönderdi.

3' Kenny, sağ kanattan topla hareket halindeyken meşin yuvarlağın kontrolünü sağlayamadı. Top dışarı çıktı. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

2' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens, ceza sahasına ortaladı. Savunmada Hamza topu karşılayarak tehlikeyi önledi.

1' Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına yerden çevirdi. Başakşehir savunmasında Kemen topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen