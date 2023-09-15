Başakşehir, Galatasaray'dan Leo Dubois'yı kiraladı Galatasaray, Fransız sağ beki Leo Dubois'nın Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, Başakşehir'e transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Lyon'dan Galatasaray'a gelmişti

Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lyon takımından Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Dubois, bu sezon da ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede 56 dakika sahada kaldı.