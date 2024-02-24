Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanında üç puanı aldı! İptal edilen gol maça damga vurdu Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadeleye yarı otomatik ofsayt sistemi damga vurdu. Sistemin, Başakşehir'de Deniz Türüç'ün golünde verdiği karar çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir, karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi, Krzysztof Piatek'in 60. dakikada ve Mehdi Abeid'in attığı gollerle üç puanın hanesine yazdırdı.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi maça damga vurdu

Bu maçta yarı otomatik ofsayt sisteminin verdiği karar ise büyük ses getirdi.

Başakşehir'in 75. dakikada Deniz Türüç ile attığı golde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi ve milimetrik bir kararla golü iptal etti.

Milli futbolcu adeta kramponunun vidaları yüzünden ofsayta düşerken karar sosyal medyada da çok tartışıldı.

Futbolseverler ofsayt çizgisinin yanlış futbolcu için çekildiğini belirtirken sisteme eleştiriler de bulundular.

Gaziantep FK'nın da golü sayılmadı

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Gaziantep FK 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak bu kez de Draguş'un Dubois'e faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Başakşehir, puanını 36 yaptı

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı. Gaziantep Fk ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Samsunspor ile oynayacak. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)