Başakşehir, Gaziantep FK karşısında kazandı

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Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir'le Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.
Maxim penaltı kaçırdı
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 3. dakikada Jerome Opoku ve 36. dakikada Papy Djilobodji'nin ters vuruşuyla geldi.
Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, 60. dakikada kullandığı penaltıda Volkan Babacan'ı geçemedi.
Başakşehir, ikinci kez kazandı
Çağdaş Atan yönetiminde beşinci lig maçında ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti.
Marius Sumudica ile dördüncü lig maçında ikinci mağlubiyetini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.
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