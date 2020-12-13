Başakşehir, Gaziantep'e de yenildi

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşan Başakşehir sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren goller 44. dakikad Mirallas ile 74. dakikada Muhammet'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 56. dakikada Crivelli kaydetti.





Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça taşıyan (4 galibiyet, 6 beraberlik) ve ligdeki en uzun serinin sahibi olan Gaziantep puanını 18 yaparken, ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından 4 maçtır kazanamyan Başakşehir 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe ile karşılaşacakken, 13. haftayı bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.





MIRALLAS'IN ÖZEL KRAMPONU

Başakşehir ağlarını sarsan Kevin Mirallas, "Irkçılığa Hayır - No to Racism" yazılı kramponla maça çıktı ve gol sonrasında kramponlarını gösterdi.