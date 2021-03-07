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    Başakşehir, Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle yendi

    Başakşehir, Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle yendi

    Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 18:00
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    Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i konuk etti.

    90'DA DEMBA BA KABUSTAN UYANDIRDI

    Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 90. dakikada Demba Ba kaydetti.

    Gençlerbirliğinde Polomat, 58. ve 89. dakikalarda gördüğü kartlarla oyundan ihraç edildi.

    Başakşehir, Gençlerbirliği ni son dakika golüyle yendi #1

    10 MAÇ ARADAN SONRA GELEN GALİBİYET

    Bu sonucun ardından 10 maç aradan sonra kazanan Başakşehir, 29 puanla 16. sırada yer aldı. 11 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada yer buldu.

    Başakşehir, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

    Başakşehir, Gençlerbirliği ni son dakika golüyle yendi #2

    AYKUT KOCAMAN'IN İLK GALİBİYETİ

    Aykut Kocaman, Başakşehir'in başına geçmesinin ardından 9. maçında ilk kez galibiyete ulaştı.

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