Haberler

Futbol Haberleri

Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Başakşehir ile Giresunspor'un kozlarını paylaşacağı maçın detayları merak ediliyor. İşte maçın bilgileri..