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Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 31.10.2022 - 12:15
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçında Başakşehir ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin detayları merak uyandırdı.
Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kritik maç öncesi iki ekipte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir Süper Lig'de çıktığı 10 maçta topladığı 20 puan ile 6. sırada yer alıyor. Haken Keleş yönetimindeki Giresunspor ise 10 maçta topladığı 9 puan ile 17. sırada yer alıyor.
Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın detaylarını sizler için derledik. İşte Başakşehir - Giresunspor maçının detayları..
Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir ile Giresunspor'un karşı karşıya geleceği maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.