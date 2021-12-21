Başakşehir, Giresunspor'u 3 golle yendi

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek Emre Belözoğlu dönemindeki yenilmezlik unvanını korudu.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Giresunspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.





BAŞAKŞEHİR'DEN ŞİİR GİBİ FUTBOL

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. GZT Giresunspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.



