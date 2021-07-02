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    Başakşehir, Giuliano ile yollarını ayırdı

    Başakşehir, Giuliano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 13:27
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    Başakşehir, Giuliano ile yollarını ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile yollarını ayırdı.

    İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

    "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

    Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

    Başakşehir, Giuliano ile yollarını ayırdı #1

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