Başakşehir Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti

Medipol Başakşehir transfer sezonunun son gününde iki transferi birden bitirdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, transferin son gününde iki yıldızı birden bitirdi.

Turuncu-lacivertliler bonservisi elinde bulunan Giuliano'nun yanı sıra Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü de kiralık olarak renklerine bağladı.

DENİZ 1 YILLIĞINA KİRALANDI

Başakşehir'in açıklamasında, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

A Milli Futbol Takımımız'da 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.





GİULİANO AÇIKLAMASI

Başakşehir yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek." ifadeleri yer aldı.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son olarak Al Nassr forması giymiş ve sözleşmesini geçtiğimiz hafta feshetmişti.



Giuliano, Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynadı. Al Nasr'da ise 77 karşılşamada 31 gol atarken 18 asist yaptı.



