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Başakşehir, Göztepe'yi de yenemedi

Başakşehir, Göztepe'yi de yenemedi

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ancak bu sezon kabus gibi bir yıl geçiren Başakşehir, İzmir'de Göztepe karşısında da 2-1 mağlup olarak kötü gidişi durduramadı.