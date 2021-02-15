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Başakşehir, Göztepe'yi de yenemedi
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ancak bu sezon kabus gibi bir yıl geçiren Başakşehir, İzmir'de Göztepe karşısında da 2-1 mağlup olarak kötü gidişi durduramadı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 07:30
- Güncelleme : 15.02.2021 - 11:39
Süper Lig 'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe , sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.
SONER VE ZULJ GALİBİYETİ GETİRDİ
Göztepe'yi galibiyete taşıyan golleri 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53. dakikada penaltıdan Peter Zulj kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 59. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.
Bu sonuçla Göztepe, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 24. maçı sonunda 29 puana ulaştı. Ligde üst üste 4. yenilgisiyle ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başakşehir ise 24. maçı sonunda 24 puanda kaldı.