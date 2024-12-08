Başakşehir, Hatayspor'u farklı geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Hatayspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83. dakikada Krzysztof Piatek ile 90+4. dakikada ise Philippe Keny kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE
Göztepe maçında 6 maçlık galibiyet hasretine son veren ve üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkaran Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
8 puanda kalan Hatayspor ise Göztepe ile karşılaşacak.
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