Başakşehir, Hatayspor'u farklı geçti
Haber Merkezi

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Hatayspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83. dakikada Krzysztof Piatek ile 90+4. dakikada ise Philippe Keny kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Göztepe maçında 6 maçlık galibiyet hasretine son veren ve üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkaran Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

8 puanda kalan Hatayspor ise Göztepe ile karşılaşacak.

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Göktürk Sönmez
Editor