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Başakşehir hazırlık maçında Altay'ı 4-0 yendi
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Burdur'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Altay'ı 4-0 mağlup etti.
- 08.07.2022 - 23:10
Yeni sezon hazırlıklarına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde devam eden Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay’ı 4-0 yendi.
Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri Bangura, Serdar Gürler, Nacer Chadli ve Atabey Çiçek kaydetti.
Son maç Antalyaspor ile
DHA'nın haberine göre; Burdur kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Urayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 3-0 yenen Başakşehir, son hazırlık maçını pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıktan sonra Burdur kampını tamamlayacak.