Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Son olarak Avrupa'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen, ligde kalesinde gol görmeyen ve namağlup durumda olan Turuncu Lacivertliler müthiş çıkışını bir galibiyetle taçlandırmak istiyordu.

Maçta gol sesi çıkmadı

Evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça taşımaya çalışan Emre Belözoğlu'nun ekibinin planı tutmadı. İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun Karagümrük'ü, Başakşehir'e dur dedi.

Ankaragücü galibiyetinin ardından üst üste 2 beraberlik alan 5 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük skoru korumasını bildi ve zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.

Maçın sonlarında 2 kırmızı çıktı

Karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi. 90+3'te Mahmut Tekdemir, 90+5'te de Otobek Shukurov kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir 14, Karagümrük ise 6 puana yükseldi.