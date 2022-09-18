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    Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

    Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
    • 18.09.2022 - 19:47
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    Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

    Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Son olarak Avrupa'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen, ligde kalesinde gol görmeyen ve namağlup durumda olan Turuncu Lacivertliler müthiş çıkışını bir galibiyetle taçlandırmak istiyordu.

    Maçta gol sesi çıkmadı

    Evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça taşımaya çalışan Emre Belözoğlu'nun ekibinin planı tutmadı. İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun Karagümrük'ü, Başakşehir'e dur dedi.

    Ankaragücü galibiyetinin ardından üst üste 2 beraberlik alan 5 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük skoru korumasını bildi ve zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.

    Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı #1

    Maçın sonlarında 2 kırmızı çıktı

    Karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi. 90+3'te Mahmut Tekdemir, 90+5'te de Otobek Shukurov kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Bu sonuçla Başakşehir 14, Karagümrük ise 6 puana yükseldi.

    Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı #2

    Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı #3


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