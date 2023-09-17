Başakşehir, İstanbulspor'u mağlup etti Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, İstanbulspor deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor'la Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, karşı karşıya geldi.

Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti.

Çağdaş Atan'la ilk galibiyet geldi

Çağdaş Atan ile iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, bu sezon ilk gollerini atarak aldığı ilk galibiyetle birlikte puanını 3 yaptı. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor 2 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.