Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında kazandı

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Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı konuk takım Başakşehir 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Başakşehir, 23 puana yükseldi
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serdar Gürler, 54. dakikada Phillippe Keny ve 68. dakikada Jerome Opoku attı.
Başakşehir, bu sonucun ardından Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı.
Kasımpaşa 26 puanda kaldı
Başakşehir, bu galibiyetle 23 puana yükseldi. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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