Başakşehir - Kasımpaşa maçında kazanan yok

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Gol düellosuna sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Başakşehir'in gollerini 9 ve 42. dakikalarda penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 3. dakikada Nuno da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül'den geldi.

İKİ TAKIM SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, 23 puana yükseldi ve 7. sırada konumlandı. 20 puana ulaşan Kasımpaşa ise ligde 10. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

PIATEK, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Öte yandan Başakşehir'de Piatek, ligde 12 gol attı ve gol krallığında en tepeye yerleşti.