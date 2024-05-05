Başakşehir, Kasımpaşa'yı dört golle yıktı Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka beş gole sahne oldu. Avrupa kuplarına katılımı doğrudan etkileyen maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım Başakşehir oldu.

Başakşehir, rahat kazandı

Turuncu-lacivertlilerin gollerini 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 23 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Kasımpaşa 49 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Başakşehir 55 puana yükselirken, Kasımpaşa 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk edecek.