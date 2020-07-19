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Başakşehir-Kayserispor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 33. haftasında lider Başakşehir, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 19:56
Süper Lig'de bu akşam birbirinden önemli maçlar oynanacak...
Sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan lider Başakşehir, rakibini mağlup etmesi durumunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets.