Euro
9.0397
0.04%
Dolar
7.4513
-0.29%
Altın
440.01
-0.43%
Borsa
1.565
0.53%
Bitcoin
276.729
1.11%
EXEN Coin
20.66
21.17%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C
    Başakşehir, Kayserispor'a mağlup oldu

    Başakşehir, Kayserispor'a mağlup oldu

    Son şampiyon Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenildi. Bu turuncu-lacivertlilerin bu sezonki 8. mağlubiyeti oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec kaydetti.

    Sezon başından beri ligde çıktığı 9 maçta fileleri havalandıramayan Rumen forvet Alibec, bu şanssızlığını iki gol birden atarak bitirmiş oldu. 79. dakikada sakatlık geçiren Alibec, yerini Kanga'ya bıraktı. Kayserispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Petrescu da 3 puanla tanıştı.

    Başakşehir, Kayserispor a mağlup oldu #1

    BAŞAKŞEHİR 8. KEZ YENİLDİ

    Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 19 puana yükselirken, son 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı ve bu sezon ligde 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

    Başakşehir, Kayserispor a mağlup oldu #2

    Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Rizespor'u konuk edecek.

    Başakşehir, Kayserispor a mağlup oldu #3

    Başakşehir, Kayserispor a mağlup oldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir