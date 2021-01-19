Başakşehir, Kayserispor'a mağlup oldu

Son şampiyon Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenildi. Bu turuncu-lacivertlilerin bu sezonki 8. mağlubiyeti oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec kaydetti.

Sezon başından beri ligde çıktığı 9 maçta fileleri havalandıramayan Rumen forvet Alibec, bu şanssızlığını iki gol birden atarak bitirmiş oldu. 79. dakikada sakatlık geçiren Alibec, yerini Kanga'ya bıraktı. Kayserispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Petrescu da 3 puanla tanıştı.

BAŞAKŞEHİR 8. KEZ YENİLDİ

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 19 puana yükselirken, son 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı ve bu sezon ligde 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Rizespor'u konuk edecek.