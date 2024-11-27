Başakşehir Konferans Ligi'nde Petrocub ile berabere kaldı

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UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Başakşehir, sahasında Moldova ekibi Petrocub'ı ağırladı.

Temsilcimiz, karşılaşmadan penaltı golü ile 1-0 öne geçerken, 90+5'te yediği golle 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada gelişen Başakşehir atağında rakibinden kurtulan Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun top, ceza yayı önündeki Keny'nin sırtına çarpıp Piatek'in önüne düştü. Piatek, kalesini terk eden Smalenea'nın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Piatek'in pasıyla topla buluşan Figueiredo çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Smalenea ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

34. dakikada Başakşehir etkili geldi. Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Smalenea çeldi. Boşta kalan topu ceza sahasında önünde bulan Keny'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı.

PİATEK, PENALTI'YI GOLE ÇEVİRDİ

40. dakikada Başakşehir net bir fırsatı daha kullanamadı. Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalecinin ayaklarına çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, topu kalecinin solundan köşeden ağlara yolladı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

90+6'da Petrocub, Ion Borş ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi: 1-1

