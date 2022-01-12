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Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi
TFF, Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 15:04
- Güncelleme : 12.01.2022 - 15:28
Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor mücadelesi Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi
Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
"İLERİ TARİHTE OYNANACAK"
Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.
Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.