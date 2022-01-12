TFF, Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.

Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor mücadelesi Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.





"İLERİ TARİHTE OYNANACAK"

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.