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    Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

    Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

    TFF, Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 15:28
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    Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor mücadelesi Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

    TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.

    TFF'nin açıklaması şu şekilde:

    Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

    Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi #1

    "İLERİ TARİHTE OYNANACAK"

    Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

    Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

    Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti - İZLE

    Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi #2


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