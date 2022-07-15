Başakşehir - Konyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Konyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek iki takım karşı karşıya geliyor.Başakşehir - Konyaspor hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte maçın detayları..

Ülkemizi bu sene UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir ve Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.İki takım taraftarları maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Başakşehir Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya ile eşleşirken Konyaspor ise Bate Borisov ile eşleşmişti.21 Temmuz'da oynanacak Avrupa maçları öncesi iki takım İstanbul'da bir hazırlık mücadelesine çıkacak.

İki takımda flaş transferlere imza atıyor.Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman?

Başakşehir ile Konyaspor 15 Temmuz (bugün) saat 18.00'da karşı karşıya gelecek.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.