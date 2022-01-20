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    Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu

    Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçı olan Başakşehir - Konyaspor karşılaşması, 22 Şubat'ta oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 17:01
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    Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu

    Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak." ifadesine yer verildi.

    Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu #1


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