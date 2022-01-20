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Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu
Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçı olan Başakşehir - Konyaspor karşılaşması, 22 Şubat'ta oynanacak.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 17:01
Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak." ifadesine yer verildi.