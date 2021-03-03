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    Başakşehir, Konyaspor'la berabere kaldı

    Başakşehir, Konyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin golü Demba Ba'dan gelirken konuk ekibin golünü ise Cikalleshi kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 18:19
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    Süper Lig'in 28. haftasında zor günler geçiren Başakşehir, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve Başakşehir'in galibiyet özlemi sürdü.

    Başakşehir, Konyaspor la berabere kaldı #1

    KARŞILIKLI GOLLER

    Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede Konyaspor'a üstünlüğü getiren gol, 79. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi. Başakşehir'de ise 72. dakikada oyuna giren Demba Ba, 85. dakikada ağları sarsarak beraberliği getiren isim oldu. Öte yandan Başakşehir'de 14. dakikada Crivelli'nin yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

    Başakşehir, Konyaspor la berabere kaldı #2

    SON ŞAMPİYON 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

    10 maçtır kazanamayan Başakşehir, böylece 26 puana yükselerek kendisini küme düşme hattının üstüne attı. Son 4 maçta 8 puan toplayan Konyaspor ise 32 puana yükseldi.

    Başakşehir, Konyaspor la berabere kaldı #3

    6 MAÇTA SADECE 2 GOL ATILABİLDİ

    Öte yandan Aykut Kocaman geldiğinden bu yana rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran turuncu-lacivertliler kalesinde ise 8 gol gördü.

    Son şampiyon, deneyimli teknik adam yönetiminde çıkılan 6 lig maçında ise henüz galibiyetle tanışamadı. Başakşehir bu maçlardan 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

    Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

    Başakşehir, Konyaspor la berabere kaldı #4

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