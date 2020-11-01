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Başakşehir, Konyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü
Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, iki golle 3 puana ulaştı. Okan Buruk ve ekibi, son 3 lig maçını kazanarak çıkışa geçti.
- Haber Merkezi
- 01.11.2020 - 17:59
- Güncelleme : 01.11.2020 - 19:39
Süper Lig'de 7. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Marko Jevtovic (kendi kalesine) ve 59. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.
Konyaspor'un tek golü 69'da Artem Kravets'ten geldi. Yeşil-beyazlıların önemli isimlerinden Nejc Skubic, 21. dakikada kullandığı penaltıda Mert Günok'u geçemedi.
Ligde arka arkaya üçüncü maçını kazanan Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, dört haftadır kazanamayan Konyaspor 6 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.