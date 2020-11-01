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    Başakşehir, Konyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü

    Başakşehir, Konyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü

    Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, iki golle 3 puana ulaştı. Okan Buruk ve ekibi, son 3 lig maçını kazanarak çıkışa geçti.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 17:59
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 19:39
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    Süper Lig'de 7. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

    Başakşehir, Konyaspor u yenerek çıkışını sürdürdü #1

    BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI

    Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Marko Jevtovic (kendi kalesine) ve 59. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

    Konyaspor'un tek golü 69'da Artem Kravets'ten geldi. Yeşil-beyazlıların önemli isimlerinden Nejc Skubic, 21. dakikada kullandığı penaltıda Mert Günok'u geçemedi.

    Ligde arka arkaya üçüncü maçını kazanan Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, dört haftadır kazanamayan Konyaspor 6 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

    Başakşehir, Konyaspor u yenerek çıkışını sürdürdü #2

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