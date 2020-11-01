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Başakşehir, Konyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü

Başakşehir, Konyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü

Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, iki golle 3 puana ulaştı. Okan Buruk ve ekibi, son 3 lig maçını kazanarak çıkışa geçti.