Başakşehir, Lemos'u istiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşı 35'e gelen Epureanu yerine Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'un transfer edilmesini istedi.

Sezon başında Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan ve sezon ortasında Başakşehir ile anlaşan teknik direktör Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımla namağlup yoluna devam ediyor.

Takımı küme düşme hattından uzaklaştıran ve neredeyse şampiyonluk potasına sokan Emre Belözoğlu, savunmada da gençlik operasyonu yapmayı düşünüyor.

EPUREANU YERİNE LEMOS

35 yaşındaki Epureanu ile yolları ayırmak isteyen genç teknik adamın, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Mauricio Lemos'u transfer etmek istediği belirtildi.

Sarı-lacivertlilere de kendisinin transfer ettiği 25 yaşındaki stopere bir şans daha vermek isteyen Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Belçika temsilcisi Beerschot V.A. takımına kiralanan Lemos, orada sadece 3 maçta forma giydi.