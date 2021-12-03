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    Başakşehir, Lemos'u istiyor

    Başakşehir, Lemos'u istiyor

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşı 35'e gelen Epureanu yerine Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'un transfer edilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 14:44
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    Sezon başında Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan ve sezon ortasında Başakşehir ile anlaşan teknik direktör Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımla namağlup yoluna devam ediyor.

    Takımı küme düşme hattından uzaklaştıran ve neredeyse şampiyonluk potasına sokan Emre Belözoğlu, savunmada da gençlik operasyonu yapmayı düşünüyor.

    Başakşehir, Lemos u istiyor #1

    EPUREANU YERİNE LEMOS

    35 yaşındaki Epureanu ile yolları ayırmak isteyen genç teknik adamın, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Mauricio Lemos'u transfer etmek istediği belirtildi.

    Sarı-lacivertlilere de kendisinin transfer ettiği 25 yaşındaki stopere bir şans daha vermek isteyen Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

    Belçika temsilcisi Beerschot V.A. takımına kiralanan Lemos, orada sadece 3 maçta forma giydi.

    Başakşehir, Lemos u istiyor #2

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