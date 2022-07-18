Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçına çıkıyor.İsrail ekibi Maccabi Netanya ile oynanacak maçın detayları belli oldu..

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.İstanbul ekibi Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile eşleşti.

Maçın hazırlıklarına devam eden Başakşehir son hazırlık maçında ligimizin güçlü ekiplerinden Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral depolamıştı.

Başakşehir - Maccabi Netanya maçına sayılı günler kaldı.Futbol severler bu müsabakanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı gibi soruları sormaya başladı.Peki maç ne zaman oynanacak?İşte Başakşehir - Maccabi Netanya maçının detayları.

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.Başakşehir - Maccabi Netanya maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Breidablik - Buducnost eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.