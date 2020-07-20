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    Başakşehir maçındaki elektrik kesintisinin sebebi bulundu

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Medipol Başakşehir - Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 06:21
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    Başakşehir maçındaki elektrik kesintisinin sebebi bulundu

    Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakasında 2 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.

    "STADYUMUN JENERATÖR SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

    Konuyla ilgili açıklama yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu’nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır.

    Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

    Başakşehir maçındaki elektrik kesintisinin sebebi bulundu #1

    Başakşehir maçındaki elektrik kesintisinin sebebi bulundu #2

    Başakşehir maçındaki elektrik kesintisinin sebebi bulundu #3

    Başakşehir maçındaki elektrik kesintisinin sebebi bulundu #4

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