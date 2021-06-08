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    Başakşehir, Mehmet Topal'la yollarını ayırdı

    Başakşehir, sözleşmesi sona eren Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 17:22
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    Başakşehir, Mehmet Topal'la yollarını ayırdı

    Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

    TEŞEKKÜR MESAJI

    Mehmet Topal paylaştığı veda mesajında "Temmuz 2019’da dahil olduğum İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ndeki ilk sezonumda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir ilke imza atmanın gururunu yaşadım...

    Süper Lig’in en genç şampiyon kulübünde iki yıl boyunca yaşadığım üst düzey profesyonellik, aile ortamı ve sonsuz güvenleri nedeniyle başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yöneticilerimize, şampiyonluk yaşadığım hocam Okan Buruk’a, tüm idari kadroya, kulüp personeli ve çalışanları ile 1453 Başakşehirliler taraftar grubumuza tüm kalbimle teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

    Topal, Başakşehir formasıyla çıktığı 64 maçta 3 gol atıp 3 asist üretti.

    Başakşehir, Mehmet Topal la yollarını ayırdı #1

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