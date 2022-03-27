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    Başakşehir, MHK ve TFF'yi istifaya çağırdı

    Başakşehir, MHK ve TFF'yi istifaya çağırdı

    Başakşehir, Türkiye Futbol Federasyonunu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 16:25
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    Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun hakemler için verilen kararı bozması sonrası flaş bir açıklama geldi.

    İstanbul ekibinin MHK ve TFF'yi istifaya çağırdığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

    26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır.

    Başakşehir, MHK ve TFF yi istifaya çağırdı #1

    "GELİŞMELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

    Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu'nun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    Başakşehir, MHK ve TFF yi istifaya çağırdı #2

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