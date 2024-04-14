Başakşehir, Pendikspor deplasmanında kazandı! Maç sonu ortalık karıştı Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu maçın son saniyesinde Ndiaye eşitliği sağlayan golü attı. Ancak bu sırada Halil Umut Meler, maçı bitirdiğini belirterek golü geçerli saymadı.

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Pendikspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakadan Başakşehir 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

İlk yarı eşitlikle tamamlandı

Pendikspor, 18. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 36. dakikada Joao Figueiredo ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Son sözü Pelkas söyledi

Başakşehir, ilk golü atan Figueiredo ile 50. dakikada 2-1 öne geçti. Pendikspor, 56'da Fredrik Midtsjö ile 2-2'yi buldu.

Pendikspor'da Welinton, 58. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

Başakşehir, 80. dakikada bu kez Dimitrios Pelkas ile 3-2 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Pendikspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Pendikspor, Galatasaray'la karşılaşacak

Bu sonucun ardından Başakşehir 46 puana yükseldi ve Avrupa umutlarını arttırdı. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Pendikspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.

Ndiaye golü buldu, maç sona erdi

Bu maçın son anlarında ise dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, son pozisyonda topun sahibi olurken, 27 yaşındaki kaleci topu sektirip yeniden eline almak istedi.

Bu esnada araya Badou Ndiaye girdi ve topu ağlara gönderdi.

Ancak Halil Umut Meler, bu esnada maçı bitirdiğini ve düdük çaldığını işaret ederek golü geçerli saymadı.

Pendiksporlu oyuncular, Ndiaye'nin pozisyonu için hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)