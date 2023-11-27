Başakşehir, Pendikspor'u dört golle geçti

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendikspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve 5 golün çıktığı müsabakayı ev sahibi takım Başakşehir, 4-1'lik skorla galip bitirdi.
Başakşehir'in galibiyet gollerini 12. dakikada Mehdi Abeid, 49. dakikada Figueiredo, 59. adakikada Lucas Lima ve 63. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti.
Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
Başakşehir, 4 maç sonra kazandı
Rakibini 4-1 mağlup eden Başakşehir, ligde 4 maç sonra galibiyet yaşadı. Öte yandan ev sahibi ekip, Çağdaş Atan'la 3. galibiyetini aldı. Pendikspor ise ligde 2 maç sonra puan kaybetti.
Pendikspor'un tek golünü atan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı, üst üste 3 Süper Lig maçında da ağları sarsmayı başardı.
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