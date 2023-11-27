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Başakşehir, Pendikspor'u dört golle geçti

Başakşehir, Pendikspor'u dört golle geçti Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Çağdaş Atan'ın ekibi 4 maç sonra kazandı.