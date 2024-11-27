Başakşehir - Petrocub maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.
Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada görev yapamayacak.
Tedavisi süren ve Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyemeyen Ömer Ali Şahiner'in durumu maç günü netlik kazanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Philippe Keny, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas, Joao Figueiredo, Krzysztof Piatek
Petrocub: Silviu Şmalenea, Sergiu Platica, Victor Mudrac, Donalio Douanla, Ion Jardan, Vasile Jardan, Teodor Lungu, Dumitru Demian, Vladimir Ambros, Marin Caruntu, Vsevolod Nihaev
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