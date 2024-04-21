Başakşehir, Rizespor'u iki golle geçti Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Avrupa kupalarına katılım sağlamak için mücadele eden takımın müsabakasında kazanan Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi her iki devrede de bulduğu gollerle rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Başakşehir evinde kazandı

Başakşehir'in ilk golünü 12. dakikada Dimitrios Pelkas attı.

Son haftalarda formda bir grafik çizen Pelkas, geçen haftaki golünün ardından bir kez daha skora etki etmeyi başardı.

İstanbul ekibinin diğer golünü 90+3'te penaltıdan Berkay Özcan attı.

Rizespor'da Attila Mocsi, 90+2'de kırmız kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Rizespor'un serisi sona erdi

Başakşehir, bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Çağdaş Atan'ın ekibi puanını 49'a yükseltti. Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor, 48 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.