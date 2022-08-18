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    Başakşehir - Royal Antwerp Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in evinde Royal Antwerp ile oynayacağı maçın yayınlanacağı kanal merak konusu oldu..
    • 18.08.2022 - 12:52
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    Başakşehir - Royal Antwerp Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Avrupa Konferans Ligi play off turunda Belçika ekibi Royal Antwerp ile eşleşen Başakşehir ilk maçı evinde oynayacak.Maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Emre Belözoğu ve öğrencileri taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

    3. eleme turunda Breidablik'i iki maçtada yenerek tur atlayan Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu yünetiminde 5. Avrupa maçına çıkıyor.

    Başakşehir - Royal Antwerp Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Başakşehir - Royal Anstwrep maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı soruları yanıt arıyor.İşte kritik maçın detayları..

    Başakşehir - Royal Antwerp maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Başakşehir - Royal Antwerp Avrupa Konferans Ligi maçı bugün saat 20.45'ta başlayacak.Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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