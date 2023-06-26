Başakşehir, Şener Özbayraklı ile sözleşme uzattı Başakşehir sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile sözleşme imzaladı.

Başakşehir sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın sözleşmesini uzattı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek.



Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.

Gol veya asist üretemedi

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Başakşehir ile 10’u Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası, 5’i Konferans Ligi olmak üzere 19 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.