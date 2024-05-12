Başakşehir, Sivasspor deplasmanında galip geldi Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Başakşehir oldu.

Başakşehir'in deplasmanda kazandığı maçta tek golünü 29. dakikada Davidson kaydetti.

Kırmızı kartlar çıktı

Sivasspor'un 45. dakikada Koita ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından golden önce ofsayt tespit edildiği için iptal edildi.

Sivassporlu İbrahim Akdağ ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan arasındaki gerilimin ardından iki isme kırmızı kart çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise soyunma odasında kırmızı kart gören bir başka isim oldu.

Başakşehir, Avrupa'yı garantiledi

Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 58'e yükseltti. Sivasspor 48 puanda kaldı.

Ligde 58 puanla 4. sırada haftayı kapatan Başakşehir, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndan Avrupa bileti alacak olması nedeniyle, Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen bir başka takım oldu.

Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.