Başakşehir - Sivasspor maçı öncesi hakemlere çiçek takdimi

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Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde ise anlamlı bir hareket gerçekleştirildi.
Müsabaka öncesinde gerçekleştirilen seremoni sonrasında Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ile üzerlerinde 'Saygı' yazan tişörtlerle hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek vererek şans diledi.
Neler olmuştu?
Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü-Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler’e karşı fiziksel saldırı sonrası ligin 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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